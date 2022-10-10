На українські міста летить пів сотні російських ракет - перебувайте в укриттях

Російські бомбардувальники випустили із Астрахані 47 ракет. Орієнтовний час прильотів - біля 11 години.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Усі сидимо у укриттях! Батьки – забирайте дітей! 47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, але може бути й раніше" - написав він.

Також посадовець додав, що із Чорного моря випустили ракети "Калібр".

"Все в укриттях! Пуски «Калібрів» із Чорного моря, розворот у бік Кривого Рогу", - йдеться у його дописі.

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Просимо дотримуватися режиму особистої безпеки під час повітряної тривоги – перебувати в укриттях та захищених приміщеннях.

Наагадаємо, зранку, 10 жовтня, після оголошення масштабної повітряної тривоги у декількох містах України пролунали вибухи. Масована ракетна атака ворога триває.

Що відомом про атака на Київ

Російські окупанти атакували Київ вранці 10 жовтня. Під час масштабної повітряної у столиці пролунало кілька вибухів.

Очевидці повідомляють, що на місці "прильоту" в центрі просто посеред дороги горять цивільні автомобілі. Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС, у результаті російської ракетної атаки є загиблі та поранені.

Після цього кияни чули ще низку вибухів, останній був близько 09:40. Його чули на Позняках, Петропавлівській Борщагівці та інших районах столиці, а також місті Вишневому на Київщині.

Тим часом всі підземні станції метро у Києві працюють як укриття. Утім, рух поїздів червоною лінією призупинено. Також тимчасово зачинений пересадочний вузол "Театральна"-"Золоті ворота".

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