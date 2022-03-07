На українських кордонах утворюються черги на в’їзд: воювати їдуть заробітчани-патріоти і іноземці

На пункті пропуску Шегині звикли говорити про черги на виїзд з України, але нині мова йде про черги у зворотній бік.

Черги на західних кордонах України. На львівських пунктах пропуску сотні автівок та людей, які прямують на піший перехід. Прикордонники нагадують, прямувати до Європи можна також через Угорщину, Словаччину, Румунію та Молдову. Проте затори є і на в`їзд до України. Воювати за Батьківщину повертаються не тільки заробітчани, а й іноземці, які хочуть вступити до міжнародного легіону.

Про це йдеться в ТСН.

На пункті пропуску Шегині звикли говорити про черги на виїзд з України, але нині мова йде про черги у зворотній бік. Чоловіки призовного віку масово повертаються до України.

І це дійсно гордість за таких людей. Це українські заробітчани, які працювали чи роками жили у країнах Європи - Італія, Португалія, Німеччина, Польща… Повертаються жінки, щоб волонтерити, повертаються чоловіки, щоб боронити.

Скільки заробітчан-патріотів повернулося до України на час війни

ТСН зустріла українця, який пять років працював у Польщі, каже Україна у нього в серці, тож залишатися осторонь не може. «Бачите, яка біда в нас в країні і що вони роблять з нашими дітьми, жінками. Інакше не може бути, тільки вертатися, кожен свідомий українець зараз повертається додому. Дуже багато людей, з якими я працював, дуже багато повертаються, всі вірять, шо ми переможемо», - каже чоловік.

А ще біля пункту пропуску є намет, куди звертаються іноземці, які хочуть у міжнародний легіон. Він користується попитом. Географія широка - Хорватія, Польща, Грузія, Велика Британія, Данія, Нідерланди, США - усі вони хочуть підтримати нас і наблизити до перемоги.

Загалом, з перших днів війни, до України повернулося понад 140 тисяч наших земляків, 80% із них – чоловіки. Тобто уявіть, скільки дивізій можна сформувати для оборони нашої держави.