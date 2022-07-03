На українській землі стало на 100 окупантів менше: стали відомі втрати ворога за останню добу

На українській землі стало на 100 окупантів менше: стали відомі втрати ворога за останню добу

За минулу добу російська армія втратила ще 100 своїх військових у війні проти України.

Таким чином, загалом на українській землі полягло близько 35 970 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1584 (+2) од,

бойових броньованих машин - 3744 (+7) од,

артилерійських систем - 801 (+1) од,

РСЗВ - 246 (+0) од,

засоби ППО - 105 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 187 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1),

крилаті ракети - 144 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4) од,

спеціальна техніка - 64 (+3).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, триває 130 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупати продовжують наступати на кількох напрямках, а також обстрілювати територію України ракетами.

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