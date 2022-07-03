На українській землі стало на 100 окупантів менше: стали відомі втрати ворога за останню добу

За минулу добу російська армія втратила ще 100 своїх військових у війні проти України.
Таким чином, загалом на українській землі полягло близько 35 970 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35970 (+100) осіб ліквідовано,
- танків - 1584 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 3744 (+7) од,
- артилерійських систем - 801 (+1) од,
- РСЗВ - 246 (+0) од,
- засоби ППО - 105 (+0) од,
- літаків - 217 (+0) од,
- гелікоптерів - 187 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 654 (+1),
- крилаті ракети - 144 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2618 (+4) од,
- спеціальна техніка - 64 (+3).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
Нагадаємо, триває 130 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупати продовжують наступати на кількох напрямках, а також обстрілювати територію України ракетами.
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