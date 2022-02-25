На українсько-польському кордоні у двох пунктах пропуску відкрили додаткові піші переходи

На українсько-польському кордоні у двох пунктах пропуску відкрили додаткові піші переходи

Це має зменшити черги.

Через великий потік людей, які тікають від агресії Путіна до Польщі, там запрацювали два піші пункти перетину.

Про це йдеться на сторінці у соціальних мережах керівника Львівської митниці Данііла Маньшикова.

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"Усі, хто має намір перетнути кордон з України в бік Республіки Польща, можуть скористатися пішим переходом в пункті пропуску «Краківець – Корчова», який розпочав роботу з 19.00, сьогодні, 25 лютого. Окрім того, аналогічний пішохідний перехід функціонує в пункті пропуску «Грушів – Будомєж»", - зазначив він.

Він додав, що львівська митниця робить все можливе, аби на кордонах зберігався спокій і не було жодної паніки серед подорожніх.

Зазначимо, що була інформація, що подекуди на короні черги чекають до 1000 людей.