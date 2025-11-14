На Україну чекає нескінченна війна: Reuters зробило тривожну заяву

ЗСУ / © Associated Press

Враховуючи наступ російських військ — нехай і дуже повільний і з величезними втратами, мало хто сподівається на близькі перспективи укладання мирної угоди між Києвом та Москвою.

Про це пише Reuters.

«Обидві сторони, схоже, намагаються підготувати своїх громадян та економіку до можливо ще кількох років „нескінченної війни“, — пише видання.

Посилаючись на дані галузевих експертів, ЗМІ зазначає, наразі в Україні налічується до кількох сотень збройових компаній різних розмірів.

Загальна кількість одних лише безпілотників, вироблених 2025 року, досягне чотирьох мільйонів, але деякі аналітики стверджують, що ця кількість може бути подвоєна за достатнього зовнішнього фінансування.

У той же час, як сказала співробітниця Chatham House Ukraine Ярослава Барб’єрі, «нескінченний характер конфлікту означає, що багато хто в Україні тепер розглядає набір на військову службу як „квиток в один кінець на фронт“, оскільки командири не бажають звільняти досвідчених військовослужбовців навіть після багатьох років служби».

Раніше колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що Україні загрожує «вічна війна» та повільний «розпад» території, якщо Європа різко не посилить тиск на Росію.