На Україну чекає ще одна повномасштабна війна з РФ: військовий експерт спрогнозував її терміни

Військовий експерт Петро Черник вважає, що на Україну чекає ще одна повномасштабна війна з РФ, яка "умогилить московський імперіалізм".

За його прогнозами, нові широкомасштабні бойові дії між Україною та РФ можуть виникнути як через півроку-рік, так і через 5-10 років.

Таку думку військовий експерт Петро Черник висловив в ефірі Радіо НВ.

Окрім цього, він впевнений, що ця війна не закінчиться швидко, як припускають деякі експерти та фахівці.

"Тому я не маю оптимізму, що ця війна закінчиться швидко. Більше того, схильний до концепції, що на осінь активна фаза бойових дій стихне, настане якась справжня оперативна пауза, бо зараз ніякої оперативної паузи насправді не було, тільки пониження артилерійського впливу, однозначно завдяки системам HIMARS. А потім, через якийсь час, півроку-рік, важко сказати, може 5, а то й 10, повторна і кінцева російсько-українська війна, яка має умогилити московський імперіалізм як такий, третього не дано. Або ми їх, або вони нас", — заявив військовий експерт.

Нагадаємо, голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт зауважив, що американська зброя може переламати перебіг війни Росії проти України і вона вже це робить.

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