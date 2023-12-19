На Україну чекають "похмурі перспективи": FT описало сценарії війни без допомоги Заходу

Автори матеріалу також зазначають, що без надійної теорії перемоги у війні тиск на Україну щодо переговорів з Росією зростатиме.

Україна вступає у новий рік з нестачею амуніції, грошей і дипломатичної підтримки. В основі цього критичного дефіциту є ще один важливий недолік: Україна та її західні спонсори більше не мають переконливої теорії перемоги. Якщо вони не зможуть цього вигадати, західна підтримка держави надалі коливатиметься.

Про це йдеться у статті видання Financial Times.

Автори матеріалу зазначають, що нинішня ситуація в Україні різко контрастує з оптимізмом на початку 2023 року. Тоді у Києва та його прихильників було чітке бачення того, як можна досягти перемоги. Очікувалося, що українські війська підуть у наступ навесні та влітку, прорвуть російські рубежі та загрожуватимуть ворогу у Криму.

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"Голуби" сподівалися, що такий розвиток подій змусить Росію піти на мирні переговори на прийнятних для України умовах. Водночас "Яструби" говорили про те, щоб почати боротьбу за Крим і прискорити падіння президента Росії Володимира Путіна.

"Але контрнаступ провалився – і ні "яструби", ні "голуби" так і не побачили втілення своєї теорії перемоги на практиці", – вказано в публікації.

На Україну чекають "похмурі перспективи" без допомоги Заходу

Автори прогнозують, що 2024 року "перспективи набагато похмуріші". Українським військам уже доводиться економно використовувати боєприпаси. Євросоюз та США намагаються узгодити нові пакети військової допомоги для України.

"Західні лідери зазвичай обіцяють підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Але нещодавно президент Джо Байден зловісно змінив це на "стільки, скільки ми можемо", – звертається увага у статті.

Без нової фінансової допомоги позиція України на полі бою може швидко погіршитися. Путін уже почав кричати, що держава розвалиться без зовнішньої підтримки.

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Найгірший сценарій на фронті

Зараз, напевно, має бути побоювання, що хоча 2023 рік був роком українського контрнаступу, 2024 рік стане роком, коли Росія повернеться в атаку. Зазначається, що найгірший для України сценарій полягає в тому, що в разі припинення західної допомоги держава може мати серйозні проблеми до літа.

"Зараз більш ймовірне, аніж неможливе погодження нового пакету західної допомоги для України. Цього має бути достатньо, щоб стримати сили Путіна, якщо вони підуть у наступ. Але навіть якщо 2024 року війна залишиться в глухому куті, час може бути на боці Росії", – йдеться в публікації.

Там додають, що зараз і Москва, і Київ бачать, що західна підтримка України є крихкою. І хоча втрати Росії були жахливими (розвідка США оцінює їх у 315 000 тис. бійців убитими та пораненими), Україна також зазнала великих втрат. А населення України становить менше 40 млн, тоді як у Росії – понад 140 млн.

Скептицизм у США щодо перспектив України

Внутрішня політика у США – перш за все президентські вибори 2024 року – спонукає велику частину американської опозиції до відновлення допомоги Україні. Але після "провалу контрнаступу з’явився щирий скептицизм щодо перспектив України".

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"Якщо країна та її прихильники хочуть виграти суперечку, щоб зробити все, що що б не знадобилося, їм доведеться краще попрацювати, щоб визначити, що таке це "все", – наголошується у статті.

Автори вважають, що без надійної теорії перемоги тиск на Україну щодо переговорів з Росією зростатиме. Українці могли б укласти угоду – навіть якщо б це передбачало територіальні поступки – якби були впевнені, що Росія її дотримуватиметься. Але українські чиновники можуть навести приклади низки домовленостей, які Путін уклав, а потім порушив. В Україні вважають, що будь-яке припинення бойових дій Росія просто використає як можливість переозброїтися.

Заморожування війни і корейський сценарій

У матеріалі припускається, що альтернативою офіційній угоді між Росією та Україною може стати фактичне заморожування конфлікту. За цього сценарію Україна перейде до здебільшого оборонної позиції та стримуватиме подальше просування російських військ. Бойові дії ніколи не припиняться повністю, але зменшаться.

"Проміжною ситуацією – десь між замороженим конфліктом і офіційною мирною угодою – було б перемир'я. Обидві сторони домовилися б лише про припинення бойових дій, не вирішуючи жодних глибинних політичних питань. Моделлю тут було б завершення Корейської війни та поділ півострова на Північну та Південну Корею. Південнокорейська модель також вказує на можливу нову теорію перемоги України. Після того, як бойові дії в Кореї припинилися, південнокорейці змогли зосередитися на відбудові своєї економіки – з величезним успіхом", – йдеться у статті.

Важливо те, що Україна досі має вихід до Чорного моря та контролює Одеський порт. Державі також дали "зелене світло" для початку переговорів про вступ до ЄС, які повинні поєднуватися з більшою фінансовою та технічною допомогою для початку процесу відновлення економіки України.

Зазначається, що зараз навіть деякі з найпалкіших західних прихильників України говорять про те, що їй необхідно прийняти заморожений конфлікт і оголосити про перемогу.

"Ми повинні перевернути наратив і сказати, що Путін зазнав поразки", ¬– сказав журналістам один з ексчиновників США.

Автори публікації вказують, що Росія впоралася з цим конфліктом набагато гірше, а Україна – набагато краще, ніж більшість аналітиків могли сподіватися в лютому 2022 року, коли почалася повномасштабна війна. Так, у битві за Київ росіяни зазнали принизливої поразки. Путін пожертвував сотнями тисяч життів заради незначних територіальних здобутків. І Росія – вперше за багато століть – практично не має союзників на європейському континенті.

"Україна, навпаки, зараз користується безпрецедентним рівнем міжнародної підтримки та поваги. У цій війні країна також заплатила жахливу ціну. Але її статус незалежної нації – зі своєю гордою культурою та ідентичністю – ніколи не буде стерто знову. У великому розмаху історії це перемога, яка дійсно матиме значення", – резюмується у матеріалі.

Нагадаємо, за оцінками військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, повна відсутність західної допомоги для України вкрай негативно позначиться на ситуації на фронті, і протягом року держава втратить низку територій на сході та півдні. А РФ розгорне кампанію щодо примусу до переговорів на своїх умовах.

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