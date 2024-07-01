На Україну і РФ чекає "смертельне літо": аналітики WSJ зробили невтішний прогноз

Для України завдання наразі полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати позиції.

Україну та Росію очікує "смертельне літо", ймовірно, з тисячами загиблих з обох боків. І жодна зі сторін, найімовірніше, не зможе домогтися вирішального переламу.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Лінія фронту стає місцем кривавого шахового матчу, в якому кожна сторона пересуває фігури в пошуках переваги, не поступаючись водночас позиціями в інших місцях", – йдеться у статті.

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Як пише видання, для України після невдалого контрнаступу минулого літа завдання наразі полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати позиції. Водночас, за інформацією українських силових структур, Росія, найвірогідніше, продовжить застосовувати свій стандартний підхід, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів.

"У них немає достатньої кількості військ" для великого наступу на Харків", – сказав один із чиновників. "Перекидання військ туди призведе до ослаблення інших ділянок фронту", – додав він.

Грамотна стратегія України

В умовах, коли лінія фронту практично не рухається, обидві сторони намагаються використовувати глибокі удари, щоб отримати перевагу напередодні зими, пише видання. Так, Росія завдає ударів по електростанціях та інших об'єктах інфраструктури України, що призвело до відключення електрики в багатьох містах. Також Росія завдає ударів по українських оборонних позиціях за допомогою планувальних авіабомб.

Тим часом Україна, маючи мало шансів домогтися найближчими місяцями чогось більшого, ніж утримання лінії фронту, націлює на Крим ракети дальнього радіусу дії, надані США.

"В той час, як Росія все ще домагається певних успіхів на полі бою, складається відчуття, що українці доволі стратегічно грамотно завдають ударів і пересуваються, тримають себе в руках", – сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Чи буде наступ: питання залишається відкритим

За словами чиновників, Росія змогла компенсувати втрати за рахунок поповнення особового складу, але важкі втрати зробили будь-які успіхи повільними й передбачуваними.

"Спроба Росії провести великомасштабний наступ влітку залишається складним питанням для українських стратегів та їхніх західних радників. За словами представника розвідки, Київ має у своєму розпорядженні доволі хорошу розвідувальну інформацію про бойову обстановку і може виявити російські сили, які накопичуються для потенційного нападу", – пише WSJ.

Водночас, за словами представника служби безпеки, Україна змогла сформувати достатньо сил для поповнення втрат і деяких резервів, але для початку будь-якого великого наступу їх буде потрібно в кілька разів більше.

Нагадаємо, окупанти просуваються на одному з найгарячіших напрямків.

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