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На Україну летить кілька груп дронів Shahed: у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1994
Час на прочитання
1 хв
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На Україну летить кілька груп дронів Shahed: у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів

Дрон-камікадзе Shahed

Українців закликають реагувати на повітряні тривоги.

Російська терористична армія вночі 7 вересня запустила по Україні кілька груп ударних іранських безпілотників Shahed. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

За даними ЗСУ, російська терористична армія знову випустила по Україні іранські ударні дрони. 

"Зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чауди (Крим) та кількох груп "Shahed" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, рф)! Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, в ніч проти 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Зафіксовано 33 російські дрони. Сили ППО знищили 25.

У Сумах дрон окупантів поцілив по житловому кварталу. Там пошкоджено кілька будівель, обійшлось без жертв. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1994
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