На Україну летить кілька груп дронів Shahed: у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів

Російська терористична армія вночі 7 вересня запустила по Україні кілька груп ударних іранських безпілотників Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними ЗСУ, російська терористична армія знову випустила по Україні іранські ударні дрони.

"Зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чауди (Крим) та кількох груп "Shahed" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, рф)! Про зміну обстановки, напрямок руху, повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 7 вересня російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Зафіксовано 33 російські дрони. Сили ППО знищили 25.

У Сумах дрон окупантів поцілив по житловому кварталу. Там пошкоджено кілька будівель, обійшлось без жертв.

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