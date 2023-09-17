На Україну летять кілька груп ударних дронів: які області в небезпеці

Російська терористична армія у неділю, 17 вересня, запустила у бік України кілька груп ударних безпілотників. Існує загроза для південних областей. Станом на 21:30 повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські захисники повідомили, що російські окупанти випустили у бік України безпілотники.

Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Станом на зараз через загрозу ударів дронами повітряну тривогу оголосили у Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня Росія завдала удару по Україні крилатими ракетами та ударними БпЛА. Силам ППО вдалося збити 12 із 16 ворожих цілей. Основний напрямок удару був по півдню Одеської області.

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