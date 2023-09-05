На Україну летять одразу кілька груп ударних дронів: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

На Україну ввечері, 5 вересня, летять російські ударні безпілотники. Українців закликають реагувати на повітряні тривоги.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ЗСУ попередили, що зафіксовано кілька груп ударних дронів, які окупанти випустили у бік України. Ворожі безпілотники можуть атакувати південні регіони України.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (рф) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що окупанти отримали нові партії "шахедів" для ударів по цивільній інфраструктурі України.

Читайте також: