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На Україну летять одразу кілька груп ударних дронів: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Україну летять одразу кілька груп ударних дронів: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

Дрон-камікадзе Shahed

Українців закликали реагувати на небезпеку.

На Україну ввечері, 5 вересня, летять російські ударні безпілотники. Українців закликають реагувати на повітряні тривоги. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

У ЗСУ попередили, що зафіксовано кілька груп ударних дронів, які окупанти випустили у бік України. Ворожі безпілотники можуть атакувати південні регіони України. 

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (рф) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що окупанти отримали нові партії "шахедів" для ударів по цивільній інфраструктурі України. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
285
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