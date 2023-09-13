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На Україну летять шість груп "Шахедів": у ЗСУ розповіли, яка область у небезпеці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Україну летять шість груп "Шахедів": у ЗСУ розповіли, яка область у небезпеці

Дрон-камікадзе Shahed

Повітряну тривогу можуть оголосити після 23:30.

Російська терористична армія ввечері 13 вересня знову запустила у бік України іранські безпілотники "Шахед". Ймовірно росіяни вкотре атакуватимуть Одещину. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Українські захисники повідомили, що російські терористи випустили у бік України іранські "Шахеди". Було зафіксовано пуски 6 груп ударних дронів. Усі вони рухаються у бік Одеської області. 

"Зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, рф) та Чауда (Крим). Рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись). Орієнтовний час підльоту – близько 23.30 - 00.00", - йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Українців закликають реагувати на сигнали повітряних тривог. 

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня російська армія вчергове атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося збити 32 БпЛА типу "Shahed-131/136".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1161
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