Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Україну летять ударні дрони: у Повітряних силах повідомили, які області у небезпеці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
327
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Україну летять ударні дрони: у Повітряних силах повідомили, які області у небезпеці

Дрон-камікадзе Shahed

Дрони з Сумщини рухаються на захід.

Вночі, 29 серпня, російські окупанти запустили по Україні ударні дрони. Їх зафіксували у Сумській області. Також повітряну тривогу оголосили на Чернігівщині та Полтавщині. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

У ЗСУ повідомили, що 29 серпня о 23:45 існує загроза ударів дронами. Ймовірно йдеться про іранські "шахеди". Їх зафіксували в Сумській області. Згодом повітряну тривогу оголосили і в сусідній Чернігівській області. 

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що іранські дрони рухаються у бік заходу. 

"Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА. БпЛА рухаються на захід", - йдеться у повідомленні. 

Через загрозу ударів дронами повітряну тривогу оголосили у Полтавській області. 

Українців закликають вночі реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки "шахедів" планує виробити Росія для атак по Україні

Читайте також:

Російський аеродром атакували картонні дрони, у Москві - теж гаряче

Російський аеродром атакували картонні дрони, у Москві - теж гаряче

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
327
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація