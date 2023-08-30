На Україну летять ударні дрони: у Повітряних силах повідомили, які області у небезпеці

Дрони з Сумщини рухаються на захід.

Вночі, 29 серпня, російські окупанти запустили по Україні ударні дрони. Їх зафіксували у Сумській області. Також повітряну тривогу оголосили на Чернігівщині та Полтавщині.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ЗСУ повідомили, що 29 серпня о 23:45 існує загроза ударів дронами. Ймовірно йдеться про іранські "шахеди". Їх зафіксували в Сумській області. Згодом повітряну тривогу оголосили і в сусідній Чернігівській області.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що іранські дрони рухаються у бік заходу.

"Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА. БпЛА рухаються на захід", - йдеться у повідомленні.

Через загрозу ударів дронами повітряну тривогу оголосили у Полтавській області.

Українців закликають вночі реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки "шахедів" планує виробити Росія для атак по Україні.

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