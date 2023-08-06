На Україну з двох напрямків летять дрони: у Повітряних силах ЗСУ назвали області, які в небезпеці

Російські терористи вночі, 6 серпня, запустили по Україні ударні безпілотники. Ворожі дрони летять з двох напрямків, їх зафіксували у Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські захисники попередили жителів Херсонської та Харківської областей про загрозу ударів ймовірно іранськими "шахедами". У цих регіонах уже оголошено повітряну тривогу.

Місцевих жителів закликають негайно пройти до укриттів та бути там до відбою небезпеки.

Загрозу ударів ймовірно іранськими дронами підтвердив також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Є загроза застосування ворогом ударних БпЛА До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях!", - написав голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, Росія вчергове здійснила масований ракетний удар та атаку дронами по території України у ніч проти 6 серпня. Повітряні сили збили 30 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. З 5 на 6 серпня окупантами було здійснено один із найсильніших комбінованих ударів останнього часу.

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