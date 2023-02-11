На Україну знову летять іранські дрони-камікадзе: які області - під загрозою удару

Росія третій вечір тероризує українців іранськими дронами "шахед". Існує висока загроза атаки ворожими безпілотниками на сході та півдні країни.

Про це повідомив голова Дніпропетрвоської області Сергій Лисак.

"Загроза атаки "шахедів" на Дніпропетровщині. Перейдіть у безпечні місця!", - написав посадовець.

Про небезпеку удару дронами також попереджають голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та керівник Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

За словами Лукашука, безпілотники заходять з півдня області.

"Знову летить російське залізяччя – заходять дрони з півдня області. Будьте пильні", - попередив він.

Як пишуть моніторингові групи, під загрозою удару також Запоріжжя та область.

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