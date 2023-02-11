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На Україну знову летять іранські дрони-камікадзе: які області - під загрозою удару

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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1711
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1 хв
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На Україну знову летять іранські дрони-камікадзе: які області - під загрозою удару

Фото: ТСН.ua

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Росія третій вечір тероризує українців іранськими дронами "шахед". Існує висока загроза атаки ворожими безпілотниками на сході та півдні країни. 

Про це повідомив голова Дніпропетрвоської області Сергій Лисак.

"Загроза атаки "шахедів" на Дніпропетровщині. Перейдіть у безпечні місця!", - написав посадовець.

Про небезпеку удару дронами також попереджають голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та керівник Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

За словами Лукашука, безпілотники заходять з півдня області.

"Знову летить російське залізяччя – заходять дрони з півдня області. Будьте пильні", - попередив він.

Як пишуть моніторингові групи, під загрозою удару також Запоріжжя та область. 

Новина доповнюється...

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1711
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