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На Україну знову летять кілька груп "Шахедів": у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Україну знову летять кілька груп "Шахедів": у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку

Shahed / Фото: dymka.com.ua

Окупанти знову тероризують Україну.

Російська терористична армія ввечері 6 вересня випустила в бік України кілька груп "Шахедів". Наразі в Сумській області вже оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів дронами.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

В Повітряних силах повідомили, що російські терористи знову випустили по Україні групу іранських ударних дронів "Шахед".

"Ймовірні пуски декількох груп ударних БпЛА типу "Shahed". Про зміну обстановки повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні.

О 22:36 у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Там існує загроза ударів безпілотниками.

Нагадаємо, вночі російські загарбники три години атакували безпілотниками Одеську область. Ворог пошкодив об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури. Загинув працівник агропідприємства.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2077
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