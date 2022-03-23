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На "Укрзалізницю" здійснено масовану кібератаку: телефони контактного центру

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На "Укрзалізницю" здійснено масовану кібератаку: телефони контактного центру

УНІАН

Зв'язок із "УЗ" можливий через соцмережі та два номери телефонів.

Через масовану атаку на провайдерів зв'язку, онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія "Укрзалізниці" наразі тимчасово недоступні. 

Про це повідомила пресслужба компанії. У повідомленні йдеться, що пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не вплине.

Зв'язок із "УЗ" можливий через соцмережі, а контактний центр "Укрзалізниці" тимчасово працюватиме за номерами:

  • Лінія "Якість та сервіс" - 044 465 33 44
  • Лінія "Залізна допомога" - 044 465 03 87

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