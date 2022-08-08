Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Уманському районі збили ракету окупантів: її уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, є поранені

Дата публікації
Перегляди
939
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Уманському районі збили ракету окупантів: її уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, є поранені

Ілюстрація / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

В Уманському районі сьогодні, 8 серпня, під час повітряної тривоги спрацювала ППО.

В Уманському районі вранці вівторка сили ППО збили російську ракету. 

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За даними влади, внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

"На місці події працюють сили та засоби ДСНС. Вчергове наголошуємо щодо необхідності реагування на повітряні тривоги!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час тривоги ППО збила крилату ракету і над Одещиною. Її росіяни запустили з підводного човна.

Читайте також:

Зеленський: Ситуація на Донбасі дуже важка - скоро будуть новини про нову зброю

Зеленський: Ситуація на Донбасі дуже важка - скоро будуть новини про нову зброю

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація