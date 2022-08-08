В Уманському районі збили ракету окупантів: її уламки пошкодили цивільну інфраструктуру, є поранені

В Уманському районі сьогодні, 8 серпня, під час повітряної тривоги спрацювала ППО.

В Уманському районі вранці вівторка сили ППО збили російську ракету.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За даними влади, внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували.

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"На місці події працюють сили та засоби ДСНС. Вчергове наголошуємо щодо необхідності реагування на повітряні тривоги!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час тривоги ППО збила крилату ракету і над Одещиною. Її росіяни запустили з підводного човна.

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