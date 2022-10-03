"На*уй ми сюди полізли, командування кінчене" - окупант сподівається якнайшвидше втекти з війни (аудіо)

Головне управління розвідки України опублікувало розмову російського солдата, де він емоційно скаржиться на проблеми на війні. Він також сподівається швидше втекти додому.

"Сьогодні щось говорили, наші прізвища навіщось збирали. Ми колись йшли сюди заступати, де я зараз, пацани по рації говорили, що збирали списки і, по ходу, тільки ракетників. І в мене пряма така надія, може нас на*уй зберуть і вивезуть звідси. А може, просто підбивають списки хто де перебуває. У мене командування кінчене і нашої дивізії – взагалі по*уй, де ми", - каже він.

Він також просить свою співрозмовницю запам'ятати назву населеного пункту, де він зараз перебуває, щоб вона знала, де його шукати.

"Ти, якщо що, запам'ятай, поряд зі мною, ми майже в ній перебуваємо, село Шипілова (Шипилівка, Луганська область – ред)".

Дівчина після цих слів каже, що їх прослуховують і потім можуть стріляти по їхнім позиціям.

"Просто запам'ятай де, якщо що, мене шукати. І командуванню моєму передай, хай хоч знають, де я є, нах*й", - просить окупант.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, як кремлівські еліти хочуть відмежуватись від Путіна.

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