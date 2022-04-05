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На в’їздах до Києва почали утворюватися затори із тих, хто повертається додому

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11к
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На в’їздах до Києва почали утворюватися затори із тих, хто повертається додому

Getty Images

В машинах переважно родини із старшими людьми.

Зранку в Києві вже почалися знову спостерігатись затори – тут і машини, які забезпечують життєдіяльність міста і люди, які повертаються до своїх осель.

Про це йдеться в ТСН.

Повертатись до Києва, хоча мер ще не радять, та люди мають кожен свою мотивацію - закінчились гроші, психологічно важко, та головне, що «вже не страшно».

Зазвичай повертаються люди із старшими родичами, яким важко жити далеко від дому. А от із дітьми майже ніхто не їде.

Нагадаємо, що мер столиці Віталій Кличко закликав киян поки не повертатись до Києва.

До Києва повертаються містяни, проте влада просить зачекати

До Києва повертаються містяни, проте влада просить зачекати

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