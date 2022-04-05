На в’їздах до Києва почали утворюватися затори із тих, хто повертається додому

На в’їздах до Києва почали утворюватися затори із тих, хто повертається додому

В машинах переважно родини із старшими людьми.

Зранку в Києві вже почалися знову спостерігатись затори – тут і машини, які забезпечують життєдіяльність міста і люди, які повертаються до своїх осель.

Про це йдеться в ТСН.

Повертатись до Києва, хоча мер ще не радять, та люди мають кожен свою мотивацію - закінчились гроші, психологічно важко, та головне, що «вже не страшно».

Зазвичай повертаються люди із старшими родичами, яким важко жити далеко від дому. А от із дітьми майже ніхто не їде.

Нагадаємо, що мер столиці Віталій Кличко закликав киян поки не повертатись до Києва.

До Києва повертаються містяни, проте влада просить зачекати

Читайте також:

Прорахунок пропаганди: росіяни приписали катування своїх військових українцеві, який помер ще 5 років тому

На Прикарпатті попрощалися з двома братами-росіянами, які героїчно боронили Україну

Деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати