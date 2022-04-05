На вечорі пам'яті Паші Лі зібрано понад 70 тисяч гривень для ЗСУ та сім'ї актора

На вечорі пам'яті Паші Лі зібрано понад 70 тисяч гривень для ЗСУ та сім'ї актора

Актор загинув 6 березня.

Українські артисти влаштували вечір пам'яті загиблого в бою за Україну актора Паші Лі.

На заході, який організував режисер Любомир Левицький, зібрали 72 730 грн. Про це повідомив відомий співак MELOVIN на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив виконавець, виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України та сім'ї загиблого.

"Дякуємо всім, хто приєднався. Герої не вмирають! Вічна пам'ять", – написав артист.

Нагадаємо, Паша Лі трагічно загинув в Ірпені 6 березня. Актор зняв бронежилет та захищав ним дітей від обстрілів. Усіх дітей вдалося врятувати.

Актора поховали 18 березня у Ворохті. Провести Пашу в останню путь прийшло сотні прикарпатців. Люди вишикувалися у "живий коридор" і з українською символікою та лампадками зустріли і віддали шану українському герою.

Читайте також: