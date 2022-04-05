На вечорі пам'яті Паші Лі зібрано понад 70 тисяч гривень для ЗСУ та сім'ї актора

Актор загинув 6 березня.
Українські артисти влаштували вечір пам'яті загиблого в бою за Україну актора Паші Лі.
На заході, який організував режисер Любомир Левицький, зібрали 72 730 грн. Про це повідомив відомий співак MELOVIN на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив виконавець, виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України та сім'ї загиблого.
"Дякуємо всім, хто приєднався. Герої не вмирають! Вічна пам'ять", – написав артист.
Нагадаємо, Паша Лі трагічно загинув в Ірпені 6 березня. Актор зняв бронежилет та захищав ним дітей від обстрілів. Усіх дітей вдалося врятувати.
Актора поховали 18 березня у Ворохті. Провести Пашу в останню путь прийшло сотні прикарпатців. Люди вишикувалися у "живий коридор" і з українською символікою та лампадками зустріли і віддали шану українському герою.
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