На Великдень окупанти депортували з Маріуполя до Росії майже 150 людей, серед них діти

На Великдень окупанти депортували з Маріуполя до Росії майже 150 людей, серед них діти

На Великдень, 24 квітня, росіяни депортували із окупованого Маріуполя до Росії 149 людей, зокрема 23 дитини.

Фактично окупанти не приховують своїх намірів – обмежити в кількості населення Маріуполя, розселити переважно в районі морського порту для забезпечення його обслуговування.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Пасху окупанти депортували з Маріуполя до росії 149 людей, з яких 23 - діти. Всі зриви реальної евакуації до України призводять до посилення депортації маріупольців. З самого початку ми наголошували, що єдина та головна мета контролю над Маріуполем є доступ до порту, як найглибшого на Азовському морі. І облаштування там військової бази. Все це має обслуговувати обмежена кількість населення. Тепер бачимо тенденцію до підтвердження та реалізації", - заявив він.

Він також говорить про особливий цинізм окупантів – про гуманітарну допомогу маріупольцям.

"Нагадаю, в місті залишилось близько 100 тис. людей. Офіційні звіти сателітів окупантів кажуть, що вчора, у Велике свято було роздано … 5650 продуктових наборів. Тобто, по одному набору на 17,7 людей. Та як найвижчий рівень цинізму – 140 дитячих наборів", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що на Великдень Росія не припиняла обстріли українських міст.

Читайте також:

Ірина Верещук звернулася до ООН із закликом врятувати людей з Маріуполя



