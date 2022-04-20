На Великдень РФ може зірвати служби у храмах: українців попереджають про небезпеку і просять не йти до церкви

На Великдень РФ може зірвати служби у храмах: українців попереджають про небезпеку і просять не йти до церкви

На Великдень в Україні вірян закликають бути обережними, не піддаватись ризикам й відсвяткувати цю дату онлайн, а не йти до храму.

На Великдень в Україні росіяни можуть влаштувати низку провокацій у храмах. Тому правоохоронці посилять охорону в районі ключових храмів.

Про це перший заступник глави МВС Євген Єнін повідомив у ефірі телемарафону.

За його словами, це необхідно, адже є інформація про можливі провокації російськими спецслужбами та диверсійно-розвідувальними групами.

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"Саме тому буде діяти комендантська година і будуть запроваджені посилені заходи безпеки, аби уникнути непотрібних провокацій", – додав Єнін.

За даними ВМС, на Великдень росіяни можуть спробувати зірвати богослужіння в окремих храмах. Саме тому вибухотехніки перевірять усі храми на предмет можливих замінувань.

"Крім того, ми будемо впроваджувати посилений режим служби поліції в районі ключових храмів. Особливо – в період масового приходу прихожан", – наголосив Єнін.

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Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки закликає вірян бути обережними та не піддаватись ризикам, відтак – відсвяткувати Великдень онлайн, а не йти до храму.

"Ми закликаємо вас пам'ятати – у нашого ворога немає нічого святого. Росіяни можуть скористатися нашими звичаями та влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят", – йдеться у повідомленні.

Задля безпеки вірян Міністерство культури та інформаційної політики запрошує людей приєднатися з молитвою до Великодніх служб через трансляції на телебаченні та онлайн. Зокрема, 23 квітня о 23:30 в ефірі національного марафону єдині новини #UAразом та суспільного телеканалу UA: Культура відбудеться трансляція богослужіння ПЦУ з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві та 24 квітня о 7:30 – богослужіння з Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Нагадаємо, в РНБО попередили, що російські вбивці на Великдень можуть обстріляти храми у п'яти областях України.

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