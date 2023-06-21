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На відстані 380 метрів: Сирський показав, як снайпери знищують ворога у Бахмуті

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На відстані 380 метрів: Сирський показав, як снайпери знищують ворога у Бахмуті

Українські снайпери працюють у Бахмуті. / Фото: Associated Press

Ліквідація минула вдало.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський показав, як українські снайпери знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Зокрема, в Бахмуті на Донеччині.

Він поділився у своєму Telegram відео однієї з таких операцій.

"Бахмутський напрямок. Ніч. Працює група снайперів "Привид" ОПБр", - йдеться у дописі Сирського.  

За його словами, ліквідація російських окупантів відбувалась з дистанції 380 метрів. Все минуло успішно.

Ситуація на фронті 

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося про важкі бої на фронті. Армія агресорки Росії зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, 20 червня, відбулось 40 бойових зіткнень.

Речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив зранку 21 червня, що українські Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Окрім того, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах.

Аналітики ISW у своєму звіті повідомили, що 20 червня українські Збройні сили вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. Окупанти всіма силами намагаються зупинити наступ ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
3379
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