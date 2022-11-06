На Вінниччині автомайстри створюють "міні-Хаймарси" із використанням трофейної техніки ворога

Вінницькі автомайстри налагодили виробництво "міні-Хаймарсів" - саморобних установок залпового вогню, йдеться в ТСН.

Обладнання встановлюють на звичайні пікапи, дальність польоту ракети понад 20 кілометрів, але при цьому наші артилеристи залишаються непоміченими і мобільними.

На одному із відео із передових позицій зафіксовано, як потужні ракети гатять по орках із кузова маленького пікапа. Нищать ворога із мобільної саморобної установки, яку прикріпили до кузова джипа, із коротких труб ракети вилітають із шаленою швидкістю, а головне прицільно точно.

Машину називають "міні-Градом", але жартома військові установку охрестили "маленьким Хаймарсом". Переобладнує пікапи незрячий вінницький волонтер разом із друзями автомеханіками. "Взагалі це "міні-Град", використовуватись будуть направляючі від БМ21 "Град" і тими ж ракетами РСЗО. Не завжди потрібно під'їжджати великою машиною, відпрацьовувати повний пакет снарядів, можна точково, тому й виникла потреба в таких автомобілях. Мобільність, швидкість, зарядився, відпрацював, від'їхав", - пояснює волонтер Денис Романовський.

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Установка мобільна і швидка, а це головне при точкових ударах, каже Денис, летить на 20 кілометрів. Металевий каркас та електрику виготовляють за схемами, які дали військові. Частина запчастин, направляючі для ракет і приціли із трофейної рашиської техніки. Решта схем до міні-"Граду" – це військова таємниця, кажуть автомеханіки. Пусковий механізм із двигунами встановлюють вже безпосередньо артилеристи.

"Нам відкрили таємницю тільки схеми, як зробити металевий каркас, як зробити подачу живлення, подачу пуску, тут у нас немає повної комплектації, наша задача зробити каркас і схеми, а хлопці на місці вже поставлять пускові, елементи спуску, щоб вона була повністю готова для ведення вогню", - додає Денис.

Систему пуску щоразу вдосконалюють - є пульт керування, з яким можна відходити на безпечну відстань перед запуском ракет.

Працюють автомеханіки безкоштовно, але переобладнання кожної машини - це близько ста тисяч гривень. Цього разу гроші на ракетну систему дав благодійник, який захотів залишитись невідомим.

На черзі у волонтерського СТО ще дві подібних установки. Зараз хлопці знову шукають метал та комплектуючі, а ще - потужніший пікап, на який можна встановити вже не три, а шість стволів для ракет, які накриватимуть ворога.

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