На Вінниччині через ракетні удари РФ запроваджують режим тотальної економії електроенергії

Станом на вечір 11 жовтня 242 населених пунктів Вінницької області досі без світла.

Голова Вінницької обласної військової адмінстрації Сергій Борзов повідомив, що через повторні обстріли росіян є серйозні пошкодження енергетичних об'єктів, тому влада змушена запровадити режим тотальної економії електроенергії.

Про це очільник області написав у телеграм-каналі.

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Посадовець закликав жителів області до економії електроенергії і наголосив, що це тимчасові обмеження.

"Після повторних ударів по об’єктам енергоінфраструктури є серйозні руйнування. 242 населених пунктів залишились без світла. Прошу вінничан поставитись із розуміннями. Це вимушені тимчасові обмеження. Економія потрібна, щоб могли працювали лікарні, соціальні заклади. Інакше "Вінницяобленерго" буде вимушено ввести графіки аварійних відключень", - йдеться у його дописі.

Борзов додав, усі служби працюють над відновленням енергопостачання споживачам на Вінниччині.

РФ обстрілює енергетичні об'єкти України

Російські військові цілеспрямовано цілять по об'єктах енергосистеми, щоб залишити людей без енергопостачання. Зокрема, окупанти 10 та 11 жовтня завдали масованого ракетного удару по Львівській області. 11 жовтня окупанти повторно обстріляли кілька підстанцій, частина з них - повністю знищена.

Станом на вечір 11 жовтня, за даними ДСНС, внаслідок ракетних ударів по Україні перебої з електроенергією залишаються у 180 населених пунктах. Щодо вчорашніх наслідків, після ударів РФ було знеструмлено понад 1300 населених пунктів у 15 областях України. Завдяки роботі енергетиків, рятувальників і комунальників у більшості населених пунктів електропостачання уже відновлене.

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