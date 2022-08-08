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На Вінниччині спритники вигадали нову схему, як переправити військовозобов'язаних за кордон

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На Вінниччині спритники вигадали нову схему, як переправити військовозобов'язаних за кордон

4 тисячі доларів — у таку суму свої "послуги" оцінювали двоє вінничан, які організували схему незаконного перетину держкордону.

До співпраці вінничани залучили двох громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ в області.

Чоловікам призовного віку, які хотіли виїхати з країни, виготовляли фіктивні документи про навчання у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Це й було підставою для безперешкодного перетину держкордону в пунктах пропуску.

Затримали зловмисників під час отримання грошових коштів від чергового "клієнта". Загалом скористалися такою схемою десять чоловіків.

© СБУ
Фото: СБУ

Затриманим обрали міру запобіжного заходу — цілодобовий домашній арешт, а також оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львові затримали місцевого жителя, який допомагав виїхати чоловікам за кордон. Він обіцяв надати офіційні документи військовозобов'язаним для виїзду за кордон та вимагав з свої "послуги" 4 тис. доларів. 

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