На Вінниччині та у Дніпрі також зупинятимуть громадський транспорт під час повітряної тривоги

Під час повітряної тривоги пасажири повинні вийти з транспорту і знайти укриття.

У Вінницькій області та у Дніпрі зупинятимуть громадський транспорт під час повітряної тривоги.

Так, від 2 серпня у Дніпрі почав зупинятись електротранспорт під час повітряної тривоги.

Таке розпорядження видало КП "Дніпровський електротранспорт".

"Під час оголошення повітряної тривоги, за інструкцією водій повинен від’їхати від небезпечних об’єктів, мостів, віадуків. Виїхавши в безпечне місце треба відкрити двері та піти в укриття", - повідомив заступник директора з експлуатації та перевезень КП Володимир Сусленков.

У Вінницькій області всіх жителів закликали із розумінням поставитися до цих вимушених заходів та не ігнорувати сигнал "Повітряна тривога".

Повідомляється, що у разі сигналу "Повітряна тривога" водій громадського транспорту зобов’язаний зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги), поінформувати пасажирів та вивести їх із транспортного засобу, а у разі наявності маломобільних груп населення – організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) ïх евакуацію.

"Слід швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо). Якщо ж захисної споруди поблизу немає, слід сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землi, згрупуватися та закрити голову руками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, кияни гнівно відреагували на зупинку транспорту під час повітряних тривог.

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