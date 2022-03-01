На Вінниччині тривожно, але тероборона ловить навалу диверсантів, а волонтери доставляють допомогу

Вінниччина готується до зустрічі ворога.

Війна з диверсантами та волонтерський рух. Вінниччина готується до зустрічі ворога. Те, що регіон дуже цікавить окупантів свідчить просто навала диверсійних груп.

Йдеться в ТСН.

Диверсанти просто обліпили Вінниччину з усіх боків. Щодня тероборона та поліція виявляє групи ДРГ у місті і на околицях. Попри це ситуація у місті відносно спокійна. Сирени повітряної тривоги лунають, чи не кожних кілька годин. Бійці терооборони облаштовують пости, окрім піску, всім відомого бендерівського смузі, зварюють металеві протитанкові їжаки. Їх встановлюватимуть на в'їздах у місто. Для бійців терооборони волонтери продовжуть збирати провізію, амуніцію та одяг. Усе це зносять у волонтерські центри. Несуть допомогу всі хто може, навіть старенькі намагаються підтримати захисників і віддають останнє.

У Вінницькій області активно боряться з диверсантами

«Бабушка, яка не могла більше принести, ніж пакунок часнику. Вона прийшла і сказала, я принесла все, що змогла донести в руках. Ідіть зі мною. Мій підвал відкритий. Ви знаєте, це те, що говорить про нашу боєздатність. Хай не чекає Путін того, що ми здамося», - каже волонтерка Олена.

«Нам ще потрібні підсумки, рації, біноклі. Бронежелети, каски, такі речі дуже потрібні. В нас є потреба від військових, від тероборони і ми розвозимо одразу. Нам потребу дали, викликали машину і відвозимо», - каже керівник обласного штабу гуманітарної допомоги Сергій Смигленко.

У військовій адміністрації вкотре нагадують, нікому не виходити на вулицю в комендантські години - з 22 години вечора. Попереджають, що всі, хто будуть на вулицях вважатимуться диверсантами, тож стрілятимуть без попередження.