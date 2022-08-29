На Вінниччині викрили іноземця, який "допомагав" незаконно виїжджати за кордон: як його покарають

У Вінницькій області викрили 53-річного іноземця, який "допомагав" військовозобов'язаним чоловікам безперешкодно виїжджати з України поза визначеними пунктами пропуску. Тепер йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Про це 29 серпня повідомили в поліції Києва.

Так, чоловік дізнався про те, що його знайомий бажає виїхати за кордон і за грошову винагороду вирішив допомогти йому. Правопорушник озвучив дату і місце для незаконного перетину кордону та в подальшому зустрів його у прикордонній області. Свої послуги він оцінив у 5 500 доларів.

Чоловіка затримали після отримання частини оплати за незаконну послугу. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

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