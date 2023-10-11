На Вінниччині затримали чергового зрадника, який оформив собі статус переселенця (фото)

У Вінницькій області правоохоронці затримали зрадника, який у Херсоні працював на російських окупантів. Він ховався від поліції та оформив собі статус переселенця.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, у червні 2022 року колишній інспектор Дарʼївської виправної колонії добровільно обійняв посаду інспектора відділу безпеки у колонії, яку окупанти створили на базі української установи відбування покарань в Херсоні.

“Фігурант проводив огляди та обшуки, перевірки порушення вимог режиму відбування покарання, за що отримував зарплатню у рублях. У цій колонії крім засуджених також утримувалися люди, які чинили опір ворогу. Після звільнення Херсона чоловік не встиг втекти разом з окупантами та виїхав до Могилів-Подільського. У січні 2023 року зрадник отримав там статус внутрішньо переміщеної особи та почав оформлювати собі соцвиплати”, - розповіли в ДБР.

Згодом правоохоронці встановили факт співпраці зрадника з окупантами та знайшли його у Могилів-Подільському Вінницької області.

“Йому оголошено про підозру у державній зраді та добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна”, - зазначили в ДБР.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про знищення російських ДРГ на Херсонщині.

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