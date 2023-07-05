На Вінниччині затримали шахрая, який представився співробітником СБУ: допомагав ухилятися від призову

Служба безпеки України затримала шахрая, який видав себе за співробітника СБУ та пропонував гроші за “відмазування” чоловіків від призову.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, у Вінниці правоохоронці затримали шахрая, який представлявся співробітником СБУ і за гроші пропонував молодикам свою “допомогу” в ухиленні від призову. Це “клієнтам” обходилося у три тисячі доларів.

“За цю суму зловмисник, представляючись співробітником спецслужби, вимагав від посадовця військово-медичного центру перевести одного із мобілізованих на стаціонарне лікування. Там ухилянта мали визнати обмежено придатним до військової служби. Таким чином він хотів уникнути участі у бойових діях ЗСУ. Співробітники СБУ затримали шахрая “на гарячому” під час отримання ним другої частини грошей за “вирішення питання” з госпіталізацією клієнта. За даними слідства, шахраєм виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності”, - розповіли в СБУ.

Вже під час набоїв у нього знайшли 60 набоїв до автомата Калашникова.

“Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо вручення йому ще однієї підозри за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала на хабарі нардепа з фракції Порошенка Сергія Алексєєв.

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