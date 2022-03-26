На Вінничині посеред поля знайшли уламки російської ракети "Калібр" (фото)

Ракету перед тим знешкодила українська ППО.

У Гайсинському районі на Вінниччині знайшли уламки крилатої ракети "Калібр". Її перед тим збила українська система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Суспільне Вінниця з посиланням на управління Служби безпеки в області.

"Уламки російської ракети "Калібр", яку знешкодила українська ППО, знайшли в полі в Гайсинському районі на Вінниччині. Потерпілих і жертв немає. Руйнування відсутні", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадують, що уламки ракет та боєприпасів чіпати в жодному разі не можна. Про такі знахідки слід негайно повідомляти до поліції або місцевим надзвичайникам.

Нагадаємо, чиновники у Сполучених Штатах Америки, які мають розвідувальну інформацію, стверджують, що близько 60% російських високоточних ракет під час агресії в Україні не влучили в намічені цілі.

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