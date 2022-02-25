На Вінничині росіяни другий день поспіль обстрілюють Калинівку, у Вінниці часто лунають сирени

На Вінничині росіяни другий день поспіль обстрілюють Калинівку, у Вінниці часто лунають сирени

Напередодні ворог атакував військові склади - двоє солдатів загинуло, майже три десятки людей, серед яких цивільні - поранені.

На Вінничині росіяни другий день поспіль обстрілюють Калинівку. Напередодні ворог атакував військові склади - двоє солдатів загинуло, майже три десятки людей, серед яких цивільні - поранені. Сьогодні вранці під ракетний обстріл потрапив військовий аеропорт. Теж є поранені.

Про це йдеться в ТСН.

Майже цілий день у Вінниці сирени і повітряна тривога. Ворожі ракети продовжують атакували аеропорти і військові частини на Вінниччині. Щонайменше двічі системи ПВО підбивали атаку.

Військова адміністрація повідомила про збиту російську крилату ракету. Але близько шостої ранку снаряд все ж влучив у Калинівський військовий аеродром. Які саме системи пошкоджені в цілях безпеки не повідомляють, але внаслідок удару троє військових поранено. Нині вони у районній лікарні.

«Було чутно звук, хлопок і поже, жа на другій військовій частині, де дислокуються наші авіатори. На жаль, три чоловіки також пораненні», - заявив Калинівський міський голова Василь Поліщук.

«Є важкі поранені, прооперовані, стан їхній стабільний. Поранення не прямі, не під бойових снарядів, а дотичні від того, що зруйнувалася будівля, кого потрапило, кого вдарило камінням, стіною. Один важко поранений, вже у свідомості», - розповідає завідувач травматології Юрій Катай.

Один військовий важко поранений, але після операції він вже прийшов до тями. Один із інженерів частини, якого поранило розповів, що досі ніхто не розуміє звідки і яка прилетіла ракета.

У Вінницькій області росіяни другий день поспіль обстрілюють Калинівку

«Дуже раптово, дуже сильний вибух, хата ця бетонна, осколок сюди попав. Як прилетіла ракета досі ніхто не знає, попала дуже миттєво», - розповідає чоловік.

В самій Калинівці вулиці порожні, люди майже всі виїхали. Єдине місце, де зараз людно - це військомат. Там буквально черга із резервістів. Чоловіки рвуться в бій, майже всі мають бойовий досвід і готові захищати свою землю.

«Самі прийшли. Наше буде зверху, ми перший раз їх нагнали і другий наженемо», - каже резервіст.

У Калинівці відчувається тривога. На виїзді з міста в напрямку Вінниці вже поклали бетонні блоки для блокпостів. Якщо російські війська будуть сунути з Києва до Вінниці, то доведеться пройти через Калинівку, тут обіцяють зустріти ворога і готові прийняти бій.