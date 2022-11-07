На Вінничині вручили підозру митрополиту УПЦ МП, який наказував молитись за патріарха Кирила (фото)

Імовірно, в цього митрополита у жовтні провели обшуки.

На Вінничині митрополиту однієї з єпархій Української православної церкви Московського патріархату повідомлено про підозру через розпалювання релігійної ворожнечі.

Про це інформує СБУ.

Відповідно до висновків незалежної експертизи, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

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Митрополит отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Карається штрафом або позбавленням волі від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років або без такого.

Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.

Заходи проводили співробітники Управління СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Зазначимо, що імовірно, йдеться про вінницького митрополита Іонофана, в якого у жовтні СБУ провела обшуки. Джерела ТСН.ua серед правоохоронців повідомили, що Іонофан, за попередньою інформацією, свої проросійськи погляди висловлював і серед духовенства, і на службах. Згідно із відкритими джерелами, він також наказував молитись за патріарха Кирила, який підтримує війну Росії проти України.

Нагадаємо, патріарх російської православної церкви Кирило пообіцяв всім мобілізованим росіянам, які загинуть в Україні, вічне життя в раю.

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