На Вінниччині зупинила роботу Ладижинська ТЕС після російського удару 17 листопада

На станції розбирають завали і проводять демонтаж пошкодженого обладнання.
Ладижинська ТЕС у Вінницькій області зупинила роботу. Наразі на станції розбирають завали і проводять демонтаж пошкодженого обладнання.
Про це повідомила Вінницька обласна військова адміністрація в понеділок, 18 листопада.
"Фахівці "Укренерго" активно працюють у напрямку ліквідації наслідків. Робота Ладижинської ТЕС зупинена, проводиться демонтаж завалів та обладнання яке пошкоджене. Повне знеструмлення станції призвело до відсутності електропостачання у 430 населених пунктах. У результаті оперативного реагування АТ "Вінницяобленерго", по резервній схемі заживлено знеструмлені населені пункти, а це близько 222 тисяч жителів. Наразі це питання вирішено", – повідомив заступник начальника ОВА Олександр Піщик.
За результатами засідання прийнято відповідні рішення, включно з посиленням громадської безпеки в Ладижині. Однак деталі цих рішень в ОВА не повідомили.
Нагадаємо, 17 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, під удар потрапили теплоелектростанції, у тому числі Ладижинська ТЕС, що входить до холдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Ця теплова електростанція зазнає регулярних ракетно-дронових ударів від 10 жовтня 2022 року.
Варто зазначити, що основні пошкодження внаслідок атаки 17 листопада можна усунути за два тижні.
Читайте також: