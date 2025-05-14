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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1938
Час на прочитання
1 хв

На Вінниччині вчителька географії переправляла чоловіків за кордон: деталі схеми

За переправлення ухилянтів через кордон України фігурантці загрожує в’язниця.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Затримана вчителька, яка переправляла людей за кордон

Затримана вчителька, яка переправляла людей за кордон

На Вінниччині вчителька географії організувала схему переправлення осіб призивного віку через кордон. Її затримано.

Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін.

Як зазначається, зловмисниця працює вчителькою географії на Вінниччині. Замість своїх прямих обов’язків вчити дітей, вона вирішила використовувати знання у незаконній діяльності.

“За даними слідства, жінка здійснювала пошук клієнтів, проводила інструктаж та координувала маршрути для перетину кордону поза пунктами пропуску. Свої послуги вона оцінювала в 16 тисяч доларів США з особи”, — зазначили у відомстві.

Організаторку було затримано під час передачі коштів. Проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено гроші, чорнові записи, мобільні телефони та автомобіль. Зловмисниці повідомлено про підозру за ст. 332 КК України "Незаконнепереправлення осіб через державний кордон України".

Раніше в Чернівецькій області експосадовець Тереблечанського лісництва перевозив людей до кордону та інструктував, як його перетнути. За це йому загрожує до 9 років тюрми.

Як встановило ДБР, чоловік використовував службовий досвід, щоб обходити блокпости. Він знав маловідомі маршрути до кордону, перевозив клієнтів власним автомобілем, а потім пояснював, як пішки перетнути державний кордон. За ці послуги він брав з них по 8 тисяч євро.

Підозрюваного разом із двома військовозобов’язаними затримали прикордонники 29 серпня 2024 року. Після оголошення підозри лісника звільнили з посади. Йому загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна. 

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Дата публікації
Кількість переглядів
1938
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