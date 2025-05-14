На Вінниччині вчителька географії переправляла чоловіків за кордон: деталі схеми

Затримана вчителька, яка переправляла людей за кордон

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На Вінниччині вчителька географії організувала схему переправлення осіб призивного віку через кордон. Її затримано.

Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін.

Як зазначається, зловмисниця працює вчителькою географії на Вінниччині. Замість своїх прямих обов’язків вчити дітей, вона вирішила використовувати знання у незаконній діяльності.

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“За даними слідства, жінка здійснювала пошук клієнтів, проводила інструктаж та координувала маршрути для перетину кордону поза пунктами пропуску. Свої послуги вона оцінювала в 16 тисяч доларів США з особи”, — зазначили у відомстві.

Організаторку було затримано під час передачі коштів. Проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено гроші, чорнові записи, мобільні телефони та автомобіль. Зловмисниці повідомлено про підозру за ст. 332 КК України "Незаконнепереправлення осіб через державний кордон України".

Раніше в Чернівецькій області експосадовець Тереблечанського лісництва перевозив людей до кордону та інструктував, як його перетнути. За це йому загрожує до 9 років тюрми.

Як встановило ДБР, чоловік використовував службовий досвід, щоб обходити блокпости. Він знав маловідомі маршрути до кордону, перевозив клієнтів власним автомобілем, а потім пояснював, як пішки перетнути державний кордон. За ці послуги він брав з них по 8 тисяч євро.

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Підозрюваного разом із двома військовозобов’язаними затримали прикордонники 29 серпня 2024 року. Після оголошення підозри лісника звільнили з посади. Йому загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна.