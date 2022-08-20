На виїзді з окупованого Севастополя утворився довжелезний затор після ранкової "бавовни" (відео)

Після ранкових вибухів в окупованому Севастополі 20 серпня на виїзді з міста утворився багатокілометровий затор у напрямку Ялти.

Затор зафіксований на трасі Севастополь-Ялта і в мережу виклали відео великого скупчення автомобілів.

Очевидно, люди масово намагаються залишити місто, де вранці лунали стрілянина та вибухи в районі штабу Чорноморського флоту Росії.

Окрім того, у Мережі росіяни масово пишуть про те, що з Криму "пора валити". Попри заяви російських окупантів про потужну систему ППО, яка начебто захищає півострів, довіри до цього, очевидно, немає.

Нагадаємо, 20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі прилетів безпілотник. Спершу окупаційна "влада" повідомляла, що дрон не вдалося збити, але потім почала переконувати, що БПЛА все ж збили, а на дах штабу просто впали його уламки.

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