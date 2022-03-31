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На війні під Черніговом загинув чоловік народної депутатки

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На війні під Черніговом загинув чоловік народної депутатки

pixabay.com

Ольга Стефанишина - експертка в сфері захисту прав пацієнтів є народною депутаткою Верховної Ради України IX скликання.

У народної депутатки від партії "Голос" Ольги Стефанишиної на війні під Черніговом загинув чоловік. 

Про це депутатка повідомила у Facebook. 

"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряду 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче", - написала Стефанишина. 

Зазначимо, що Ольга Стефанишина - експертка в сфері захисту прав пацієнтів є народною депутаткою Верховної Ради України IX скликання, обраною від партії "Голос".

Нагадаємо, в  Україні триває 36-а доба війни, яку розв'язала Росія на чолі з диктатором Путіним. Однією з найгарячіших точок є Чернігів та Чернігівська область. Незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову, активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються.

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