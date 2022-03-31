На війні під Черніговом загинув чоловік народної депутатки

Ольга Стефанишина - експертка в сфері захисту прав пацієнтів є народною депутаткою Верховної Ради України IX скликання.
У народної депутатки від партії "Голос" Ольги Стефанишиної на війні під Черніговом загинув чоловік.
Про це депутатка повідомила у Facebook.
"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряду 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче", - написала Стефанишина.
Зазначимо, що Ольга Стефанишина - експертка в сфері захисту прав пацієнтів є народною депутаткою Верховної Ради України IX скликання, обраною від партії "Голос".
Нагадаємо, в Україні триває 36-а доба війни, яку розв'язала Росія на чолі з диктатором Путіним. Однією з найгарячіших точок є Чернігів та Чернігівська область. Незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову, активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються.
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