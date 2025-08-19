ТСН у соціальних мережах

На війні проти України загинув брат депутата Держдуми РФ Мілонова

Брат скандального депутата РФ загинув у зоні бойових дій на сході України.

Олександр Мілонов / фото РосЗМІ

На війні проти України загинув Олександр Мілонов, брат скандального депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова. Чоловік отримав тяжкі поранення під час бойових дій і не вижив.

Про це повідомляють росЗМІ.

Як повідомляють російські медіа, понад рік тому він вирушив на фронт, де служив у підрозділі розвідки так званої «ЛНР». Під час бойових дій Мілонов отримав серйозні поранення, після чого його перевели на службу в медичний підрозділ. Попри лікування, його стан різко погіршився, що зрештою призвело до смерті.

Похорон Мілонова відбувся сьогодні на одному з кладовищ Пушкінського району Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на війні проти України загинув канібал з Росії Денис Горін. Російський військовий, засуджений на 22 роки за канібалізм, який був помилуваний Путіним.

