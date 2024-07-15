На війні трагічно загинув популярний український музикант Микола Ленок

На фронті загинув популярний український музикант, гармоніст Микола Ленок.

Трагічну звістку повідомили у Facebook "Дикого театру", де до війни працював артист та виступав у складі троїстих музик у виставі "Червоне, чорне і знову червоне". Життя захисника трагічно обірвалося під Часовим Яром.

"З сумом повідомляємо про те, що на фронті під Часовим Яром загинув наш гармоніст Микола Ленок. Світла людина, гідний чоловік, щирий патріот. Шана і світла пам'ять!" – йдеться в повідомленні театру.

На війні загинув Микола Ленок / Фото: facebook.com/wildtheatre.ua

Без чоловіка залишилася дружина Олеся, а без батька – двоє неповнолітніх дітей. Тож, у театрі попросили всіх небайдужих у разі можливості допомогти родині у момент горя.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті загинув заслужений артист України Ігор Воронка. Життя оперного співака-захисника обірвалося 6 липня у бою проти окупантів.

На війні загинув знаний співак

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