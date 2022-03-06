На війні у Чернігові загинув військовий у день, коли у нього народилася донька

Український захисник отримав тяжке поранення ніг
Під час війни з російськими окупантами у Чернігівській області загинув український захисник, лейтенант Сергій Пантелюк. В українського воїна залишились батьки, дружина та донька, яка народилася у день його загибелі.
Трагічну звістку повідомив мер Бершаді Віталій Драган, а також розповіла матір загиблого "Суспільному".
Зазначається, що 25 лютого військовий зустрічав колону танків поблизу Рівнопілля, де в бойову машину українських захисників прийшов удар окупантів. Тоді ж через атаку росіян українець отримав важке поранення ніг.
"Моєму Сергію осколки потрапили в ногу, це була артерія. Він так кричав від болю. Його забрали до лікарні у Чернігів, але за кілька годин від отриманих травм він помер", - сказала жінка.
За словами жінки, того ж дня у захисника народилася дочка. Дівчинку назвали Міланою.
Матір загиблого розповіла, що її син планував поїхати на пологи, але змінив плани, коли пролунала сирена. Сергій подзвонив до матері і сказав це. Саме ця розмова була їхньою останньою.
"Батьки залишились без сина, дружина без чоловіка, а новонароджена донька так ніколи і не зустрінеться з батьком. Вічна пам’ять загиблому Герою, який віддав своє життя за Україну!”, – написав Драган.
Зазначається, що Сергій Пантелюк був родом із села Бирлівка Вінницької області. Закінчив Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та національну академію Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.