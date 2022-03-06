На війні у Чернігові загинув військовий у день, коли у нього народилася донька

Український захисник отримав тяжке поранення ніг

Під час війни з російськими окупантами у Чернігівській області загинув український захисник, лейтенант Сергій Пантелюк. В українського воїна залишились батьки, дружина та донька, яка народилася у день його загибелі.

Трагічну звістку повідомив мер Бершаді Віталій Драган, а також розповіла матір загиблого "Суспільному".

Зазначається, що 25 лютого військовий зустрічав колону танків поблизу Рівнопілля, де в бойову машину українських захисників прийшов удар окупантів. Тоді ж через атаку росіян українець отримав важке поранення ніг.

Сергій Пантелюк / facebook.com/profile.php?id=100023517755973

"Моєму Сергію осколки потрапили в ногу, це була артерія. Він так кричав від болю. Його забрали до лікарні у Чернігів, але за кілька годин від отриманих травм він помер", - сказала жінка.

За словами жінки, того ж дня у захисника народилася дочка. Дівчинку назвали Міланою.

Матір загиблого розповіла, що її син планував поїхати на пологи, але змінив плани, коли пролунала сирена. Сергій подзвонив до матері і сказав це. Саме ця розмова була їхньою останньою.

"Батьки залишились без сина, дружина без чоловіка, а новонароджена донька так ніколи і не зустрінеться з батьком. Вічна пам’ять загиблому Герою, який віддав своє життя за Україну!”, – написав Драган.

Зазначається, що Сергій Пантелюк був родом із села Бирлівка Вінницької області. Закінчив Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут та національну академію Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.