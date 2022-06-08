На війні в Україні гине дуже багато російських генералів: військовий експерт назвав причину

На війні в Україні гине дуже багато російських генералів: військовий експерт назвав причину

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, чому в Україні гине так багато російських військових високого рангу.

Головна причина - генерали через недовіру молодшим офіцерам досить часто беруть управління військами та підрозділами на себе, стаючи ціллю ЗСУ.

Про це Владислав Селезньов розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"З одного боку, генералітет РФ має недовіру до молодших офіцерів, з іншого боку, ці молодші офіцери не мають ініціативи. Відповідно, російські воєначальники досить високого рангу, старші офіцери змушені брати управління військами та підрозділами тактичного рівня на себе. Безумовно, для українських снайперів, для підрозділів української артилерії такі посадовці є пріоритетною ціллю. Вони "працюють" по них та знищують. Тому що набагато простіше знищити одного воєначальника, який організовує військову операцію чи наступальні дії, ніж вибивати поодинці російських солдатів", - пояснив експерт.

Селезньов також зазначив, що ліквідація старшого офіцера фактично обезголовлює підрозділи російської армії, збиває темп і напруженість наступу.

Варто зазначити, що 24 травня стало відомо, що ЗСУ ліквідували генерал-майора Канамата Боташева, який виконував бойове завдання на літаку Су-25. Згодом у Збройних силах України підтвердили ліквідацію російського генерал-майора Романа Кутузова. Чутки про його загибель ходили впродовж кількох днів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 105-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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