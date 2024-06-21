На війні в Україні можуть з’явитися солдати з Північної Кореї — військовий експерт

Північна Корея може відправити своїх солдатів на фронт в Україні після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина. Але зміст домовленостей двох диктаторів стане зрозумілим ближче до осені.

Таку думку висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу “Еспресо”.

Він нагадав, що влітку 2022 року з’явилися розмови про залучення до війни в Україні корейського експедиційного корпусу, але вони майже одразу затихли.

“Втім, саме тоді зʼявилась історія, що північнокорейська робоча сила використовується окупантами в Маріуполі для військового будівництва. Тобто, вже торгівля людьми між двома диктаторами відбувається й експедиційний корпус може бути продовженням цієї історії. Однак важливо наголосити, що ми побачимо результати зустріч Путіна й Кім Чен Ина й те, про що вони домовились, лише ближче до осені", - зауважив Киричевський.

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Водночас експерт зазначив, що військову допомогу державі-агресорці Північна Корея може надавати озброєнням, яке уже далеко не радянського виробництва. Він наголосив, що в умовах санкцій КНДР продовжує виробляти нове озброєння.

"Наші уявлення про те, що КНДР останні 40 років ізольована від світу трішки перебільшені. Північна Корея встигала постачати своє озброєння на ринки Близького Сходу. Сьогодні в Північній Кореї виробляють досить непогані РСЗВ та артилерійські системи", - додав він.

Нагадаємо, військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак припускає, що КНДР може збільшити виробництво ракет для війни Росії в Україні.

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