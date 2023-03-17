На війні в Україні 2023 року загинуло щонайменше 1000 російських в’язнів — ВВС

Загалом достовірно відомі імена 17 375 російських військових, яких було убито під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Від початку 2023 року на війні в Україні зросли втрати російських окупантів, особливо серед ув'язнених, яких найняли до ПВК “Вагнера” і кинули на фронт. Цього року загинуло щонайменше 1000 осіб, які мали відбувати покарання у російських в'язницях.

Про це повідомляє російська служба BBC, яка спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів встановлює імена загиблих російських військових в Україні на основі відкритих даних щодо поховань на кладовищах у 65 містах Росії.

Станом на середину березня вдалося підтвердити загибель 17 375 російських військових. Третина цих втрат припадає на тих, хто до початку вторгнення не був пов'язаний з армією – добровольців, мобілізованих, ув'язнених.

У виданні припускають, що ця кількість може бути щонайменше вдвічі меншою за реальну кількість російських військових, яких поховано у Росії. За найбільш консервативною оцінкою, в ході вторгнення в Україну Росія могла втратити близько 35 тисяч загиблих.

На основі спостережень Центру військово-морського аналізу США, згідно з якими на кожного загиблого російського військового під час війни в Україні припадає в середньому близько трьох з половиною поранених, загальні безповоротні втрати Росії (тобто число тих, хто вибув з ладу через поранення або смерть чи зник безвісти) можуть становити щонайменше 157 500 осіб.

У цій кількості не враховано тих, хто воював на боці Росії у складі "народних міліцій" окупаційної влади Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, за рік втрати Росії у війні проти України досягли безпрецедентних цифр. Вони перевищили сумарні втрати у всіх збройних конфліктах, в яких брали участь радянська та російська армії від 1945 року.

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