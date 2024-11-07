На війні в Україні убито російського генерала, який організував “концтабір” на Донбасі

Командири бригади, якою командував окупант, катували місцевих чоловіків, які відмовлялися воювати та йти на “м’ясні штурми”.

На війні в Україні безславно загинув російський генерал-майор Павло Клименко, який командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою та був причетним до створення катівні на Донбасі.

Про це повідомив у четвер, 7 листопада, полковник Збройних сил України, журналіст Анатолій Штефан "Штірліц" з посиланням на публікації в російських соцмережах.

Він нагадав, що бригада, якою керував російський генерал (позивний “Вулкан”) також відома як “бригада імені Олександра Захарченка”, була сформована на базі незаконного збройного формування “Оплот” і базувалася на території в/ч 41698 у Макіївці.

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Раніше підрозділ входив до складу 1 армійського корпусу т.зв. “народної міліції ДНР”, тепер підпорядковується 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

Військове звання “генерал-майор” окупанту було присвоєно 2 травня цього року.

Telegram-канал ASTRA отримав підтвердження загибелі російського генерала. На це вказує зокрема коментар зі співчуттям, який залишила під повідомленням про його смерть в соцмережах його сестра Ірина.

З опублікованих раніше розслідувань, відомо, що командири 5-ї бригади влаштували справжній концтабір на території покинутої Петрівської шахти в Донецьку. Саме там катували американського військкора Рассела Бентлі, який згодом загинув.

Там же катували місцевих чоловіків, які відмовлялися воювати та йти на “м’ясні штурми”.

Ще однією метою тортур було вимагання зарплат і виплат за поранення у своїх підлеглих.

У коментарях до повідомлень про його смерть багато прокльонів від родичів тих, хто був замордований у катівнях генерала Клименка.

Нагадаємо, у Мережі з'явилася інформація про загибель у ДТП в тимчасово окупованому Сіверськодонецьку на Луганщині місцевого колаборанта Віталія Невеселого, який був соратником зрадника Іллі Ківи.

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