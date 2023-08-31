На війні в Україні загинув британський доброволець: йому було 22 роки (фото)

Британський доброволець Семюел Ньюі загинув у бою проти російських окупантів, воюючи разом з українськими силами.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на повідомлення його родичів у соцмережах.

“Мого молодшого брата Сема вбили вчора [в середу, 30 серпня] в бойових діях на сході України. Я не можу передати словами, наскільки я розбитий. Сем, ти віддав життя за людей, яких ніколи не знав, і діяв мужньо, морально та з честю”, - написав у соціальних мережах його старший брат Деніел.

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За словами брата, Семюелю Ньюі з Солігалла щойно виповнився 21 рік, коли він вирішив поїхати в Україну, щоб “протистояти російському імперіалізму”.

“Ти не тільки мій молодший брат, ти виняткова людина, хороший солдат і один із найсміливіших людей, яких я коли-небудь мав честь знати. Велике спасибі за те, що ти був частиною мого життя протягом цих 22 років. Я завжди люблю тебе, брате”, - йдеться в його дописі.

Батько британського добровольця Пол Ньюі написав на своїй сторінці у Facebook, що його син загинув у середу вранці "в боях за Україну".

Представник Міністерства закордонних справ Великої Британії заявив, що надаватиме підтримку родині британця після його смерті в Україні.

Нагадаємо, раніше на війні в Україні загинув громадянин Польщі, який був командиром взводу Інтернаціонального легіону.

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