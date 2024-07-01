На війні в Україні загинув британський волонтер та бойовий медик Пітер Фуше – фото

Пітер Фуше був співзасновником благодійного фонду Project Konstantin.
В Україні на війні загинув відомий волонтер та бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше.
Про це повідомив благодійний фонд Project Konstantin, співзасновником якого був Фуше.
"На щиті: Пітер Hasta La Vista Фуше. З важким серцем повідомляємо про смерть Піта, нашого любого директора та засновника", - йдеться у дописі.
У благодійному фонді наголосили, що непохитна відданість Пітера своїй справі, нескінченне співчуття, а також надзвичайна відданість Україні та її народу вплинули на безліч життів.
"Пітер Фуше врятував понад 200 поранених українських бійців, займався евакуацією мирних мешканців з найнебезпечніших прифронтових міст та містечок, а також опікувався доставкою гуманітарної допомоги людям у цих населених пунктах. Хоробрість та самовідданість Піта перед лицем небезпеки були незвичайними, і його дії назавжди будуть закарбовані в наших серцях. Піт був більше ніж лідером. Він був маяком надії, справжнім героєм та другом для всіх. Його мудрість, співчуття та віра у Бога надихали нас щодня", - йдеться у дописі Project Konstantin.
Нагадаємо, в Україні загинув естонець Мартін Яегер, який воював на Харківщині.
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