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На війні в Україні загинув британський волонтер та бойовий медик Пітер Фуше – фото

На війні в Україні загинув британський волонтер та бойовий медик Пітер Фуше – фото

Волонтер та бойовий медик з Британії Пітер Фуше / Фото: Project Konstantin

Пітер Фуше був співзасновником благодійного фонду Project Konstantin.

В Україні на війні загинув відомий волонтер та бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше. 

Про це повідомив благодійний фонд Project Konstantin, співзасновником якого був Фуше.

"На щиті: Пітер Hasta La Vista Фуше. З важким серцем повідомляємо про смерть Піта, нашого любого директора та засновника", - йдеться у дописі.

У благодійному фонді наголосили, що непохитна відданість Пітера своїй справі, нескінченне співчуття, а також надзвичайна відданість Україні та її народу вплинули на безліч життів.

Волонтер та бойовий медик з Британії Пітер Фуше / Фото: Project Konstantin / ©
Волонтер та бойовий медик з Британії Пітер Фуше / Фото: Project Konstantin

"Пітер Фуше врятував понад 200 поранених українських бійців, займався евакуацією мирних мешканців з найнебезпечніших прифронтових міст та містечок, а також опікувався доставкою гуманітарної допомоги людям у цих населених пунктах. Хоробрість та самовідданість Піта перед лицем небезпеки були незвичайними, і його дії назавжди будуть закарбовані в наших серцях. Піт був більше ніж лідером. Він був маяком надії, справжнім героєм та другом для всіх. Його мудрість, співчуття та віра у Бога надихали нас щодня", - йдеться у дописі Project Konstantin. 

Нагадаємо, в Україні загинув естонець Мартін Яегер, який воював на Харківщині. 

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