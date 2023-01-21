На війні в Україні загинув колишній американський військовий: що відомо

Під час бойових дій в Україні загинув колишній військовослужбовець Військово-морських сил США Деніел В. Свіфт.

Про це повідомив військовий речник відомства, пише СNN.

У заяві ВМС чказано, що ексвійськовий армії США був убитий у середу, 18 січня. Де саме - не повідомляється. Так само невідомо, як Свіфт опинився на війні в Україні

Представник військово-морського флоту сказав, що Свіфт не був військово-морським котиком після того, як Рада перевірки Trident визнала, що він більше не відповідає вимогам ВМС США.

За даними видання, Державний департамент США підтвердив нещодавню загибель громадянина США, який воював в Україні, але не надав додаткових подробиць про обставини.

"Ми підтримуємо зв'язок з його сім'єю і надаємо всю можливу консульську допомогу. З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати, - сказав представник Держдепу.

Відомо, що американець приєднався до Військово-морських сил 2005 року, а 2006 пройшов навчання військово-морських котиків. Під час служби в армії отримав нагороди та відзнаки за службу в Іраку та Афганістані. Його останнім призначенням був спеціальний військовий підрозділ Західного узбережжя, це серпні 2016 року.

Нагадаємо, на думку американського дипломата, постачання Україні винищувачів F-16 Нідерландами отримає підтримку в США.

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