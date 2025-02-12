На війні в Україні загинув швейцарський доброволець: перші подробиці

Інформація про підрозділ та регіон, в якому служив швейцарець, не розголошується.

Швейцарський доброволець загинув на війні в Україні – це перший зафіксований випадок загибелі громадянина Швейцарії від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як повідомляє Swiss Info із посиланням на Міністерство закордонних справ Швейцарії підтвердило, що посольство країни в Києві було поінформоване про загибель ще на початку року.

Речник зовнішньополітичного відомства Міхаель Штайнер в інтерв’ю SRF зазначив, що швейцарець, ймовірно, загинув у бою, проте обставини його смерті залишаються невідомими. Також не розголошується інформація про підрозділ, у якому він служив, та регіон, де був дислокований.

Швейцарська військова юстиція відкрила кілька кримінальних проваджень щодо громадян країни, які брали участь у війні в Україні. Наразі розслідується 13 таких справ, де підозрюваних можуть звинуватити в участі в бойових діях як добровольців або найманців.

За швейцарським військовим кримінальним законодавством служба в іноземних збройних силах може каратися до трьох років ув’язнення або штрафом.

Раніше повідомлялось, що на фронті в Україні загинув 30-річний доброволець з Австрії Ріхард С., який воював на боці Сил оборони і прагнув залишатися у строю до перемоги.